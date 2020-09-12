Кончаловский получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля

Режиссер Андрей Кончаловский с женой Юлией Высоцкой на Венецианском кинофестивале Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Фильм "Дорогие товарищи" режиссера Андрея Кончаловского удостоился специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.

Церемония награждения проходит на главной площадке старейшего киносмотра на острове Лидо.

Режиссер со сцены поблагодарил жюри фестиваля за награду, а также свою жену Юлию Высоцкую, которая сыграла главную роль в картине. Также он выразил благодарность всем, кто помогал в создании картины.

"Дорогие товарищи" - российский исторический художественный фильм, который посвящен событиям 1962 года, известным как "Новочеркасский расстрел". Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Съемки фильма проходили на месте событий, в Ростовской области, а также в павильоне в Лужниках. В широкий прокат картина выйдет в ноябре 2020 года.

77-й Венецианский кинофестиваль проходил со 2 по 12 сентября.