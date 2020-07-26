Умер один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Скончался знаменитый рок-музыкант, гитарист, основатель британо-американской группы Fleetwood Mac Питер Грин. Ему было 73 года.

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на семью музыканта, он скончался накануне, 25 июля, во сне.

Грин основал группу Fleetwood Mac вместе с ударником Миком Флитвудом в 1967 году. Они убедили басиста Джона МакВи присоединиться к коллективу, его фамилия впоследствии стала частью названия группы.

Грин является автором песни Albatross, которая стала единственным хитом Fleetwood Mac, добравшимся до первой строчки британских чартов, а также знаменитых композиций Black Magic Woman и Oh Well.

Он участвовал в продюсировании первых трех альбомов группы, но покинул Fleetwood Mac в 1970 году на фоне проблем со здоровьем. Ему была диагностирована шизофрения, и он провел несколько лет в больнице.

После ухода Грина к группе присоединились американцы Линдси Бакингэма и Стиви Никс, которые изменили стиль Fleetwood Mac и помогли привести коллектив к мировой известности.

Грин вместе с остальными участниками Fleetwood Mac был включен в Зал славы рок-н-ролла в 1998 году.