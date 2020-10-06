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Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален

Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален
Эдди Ван Хален, 1981 год
Фото: ТАСС/picture alliance / Fryderyk Gabo

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Известный рок-гитарист Эдди Ван Хален скончался во вторник в возрасте 65 лет, сообщило агентство Associated Press.

Эти сообщения подтвердил в твиттере сын музыканта Вольф Ван Хален: "Мне не верится, что приходится писать это, однако мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален этим утром проиграл продолжительную и непростую борьбу против рака".

Ван Хален – американский гитарист нидерландского происхождения. В 1974 году вместе с братом основал группу Van Halen в составе которой добился большого успеха в конце 1970-х и в 1980-х годах. В итоге его стали считать одним из лучших рок-гитаристов в истории.

Также Ван Хален получил известность и как конструктор гитар и усилительной аппаратуры.

Группа Van Halen в одних только США продала около 56 миллионов альбомов. Одним из ее главных хитов стала песня Jump.

Хроника 05 января 2019 года – 06 октября 2020 годаУмершие знаменитости
музыка Эдди Ван Хален

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