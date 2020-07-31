Сергей Гармаш решил уйти из "Современника"

Актер Сергей Гармаш во время спектакля на основной сцене театра "Современник" Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Народный артист РФ Сергей Гармаш написал заявление об уходе из "Современника", в котором проработал более 35 лет. Решение об уходе он принял из-за отношения нового руководства к коллективу театра.

"Он написал заявление. Официально какое-то время еще потребуется на подписание заявления, но главное его решение. Это связано только с ситуацией в театре, это не то, что он хочет куда-то перейти", - сообщил "Интерфаксу" представитель артиста Олег Будрин.

Он уточнил, что такое решение Гармаш принял из-за "чудовищной ситуации в театре", "из-за Галины Волчек (бывшего художественного руководителя театра), из-за актеров, которые всю жизнь положили на служение театру". Свое решение об уходе он изложил в открытом письме, которое было обнародовано на закрытом сборе труппы театр.

Сергей Гармаш окончил Школу-студию МХАТ в 1984 году и был принят в труппу Московского театра "Современник". На счету у Гармаша почти 30 ролей в спектаклях репертуара "Современника", в текущем репертуаре у Гармаша шесть спектаклей.

С 1989 года художественным руководителем "Современника" была Галина Волчек. После ее смерти в декабре 2019 года место худрука занял Виктор Рыжаков.