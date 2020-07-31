Что произошло за день: пятница, 31 июля

Ситуация вокруг задержания 33 человек в Белоруссии, открытие Австрии для россиян и дело против муниципального депутата Москвы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Киев заявил о планах добиться экстрадиции 28 из 33 задержанных в Белоруссии. В Генпрокуратуре Украины заявляют, что этих людей, среди которых девять украинцев, подозревают в участии в террористической организации. Дмитрий Песков заявил, что задержанные россияне - сотрудники ЧОП, транзитом направлявшиеся в Стамбул. Ситуация обсуждалась на совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ.

- Австрия сняла запрет на рейсы из России и усложнила правила въезда. Россиянам придется не только иметь на руках отрицательные результаты тестов на COVID-19, но и пройти десятидневный карантин.

- Коронавирус в России выявили еще у 5 482 человек. За сутки умер 161 человек, вылечились 8 755 человек. В Сочи сообщают о росте заболеваемости в последнюю неделю июля.

- Михаил Дегтярев рассказал о доме, упомянутом в расследовании Алексея Навального. Врио Хабаровского края заявил, что его родители купили участок под Москвой на нажитые сбережения и построили дом, где сейчас идут отделочные работы.

- Сергей Гармаш решил уйти из "Современника". Его представитель пояснил, что актер написал заявление об уходе из-за отношения нового руководства к коллективу театра.

- Юлия Галямина стала фигурантом дела по "дадинской статье". Расследование связано с акцией 15 июля против изменения Конституции на Пушкинской площади. У муниципального депутата Москвы прошел обыск, вечером ее повезли на допрос.

- Жену украинского рэпера Картрайта обвинили в его убийстве. По версии следствия, Марина Кохал убила мужа во время ссоры, а потом расчленила его тело в попытке скрыть следы преступления. Женщина задержана, в суд будет подано ходатайство о ее аресте.

- На алтайской турбазе погибла семья с двумя детьми. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В управлении по печати Алтайского края сообщили, что погибшие - начальник по взаимодействию с муниципальными СМИ и его родственники.