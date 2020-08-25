В Москве состоялась первая после пандемии премьера крупного блокбастера

В кинотеатре "Октябрь" представили фильм "Вратарь галактики", который выйдет в прокат 27 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма режиссера Джаника Файзиева "Вратарь галактики", который выходит в широкий прокат в День российского кино.

"Это так страшно, возвращаться после такой паузы. Я поздравляю вас, это невероятная работа. Меня переполняют чувства - то, что вы здесь, на сцене, то, что мы начинаем с проекта, который был выстрадан Джаником. К нему присоединилась команда, которая верила в него, заставляла всех верить, и нас, и, надеюсь, зрителей, которые придут после паузы в кинотеатры", - сказала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова на премьере фильма.

Она отметала, что "Вратарь галактики" "очень романтичное кино, созданное людьми, которые верили в то, что делают".

"Мне не приходит на ум ничего, кроме знаменитой фразы из Чебурашки "Мы строили, строили и наконец... мы здесь!". Я должен убедить себя в том, что полупустой зал это аншлаг. Я рад видеть здесь знакомы лица, я рад что вы пришли", - сказал режиссер, представляя картину.

Как отметил Файзиев, съемочная группа присутствовала в усеченном составе из-за ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом.

Семейный блокбастер "Вратарь галактики" выходит в прокат в День российского кино 27 августа. Действие картины развивается в Москве 2071 года. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва - в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом.

Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль . Это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу - игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. Игру обожают жители целой галактики, кроме главного героя, который мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Неожиданно в нем обнаруживают сверхспособности и принимают в сборную.