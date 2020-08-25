За сутки в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4753 до 4764, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом во вторник.

"В Москве за сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.

По данным на утро вторника, в российской столице выявлено 258 тыс. 430 случаев заражения COVID-19, 206 тыс. 804 человека (80% от заболевших) вылечились от инфекции.