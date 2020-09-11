Козловский извинился перед пострадавшей на его спектакле женщиной

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Актер Данила Козловский, который во время спектакля в Академическом малом драматическом театре - театре Европы (МДТ) травмировал зрительницу Елизавету Видус флейтой, извинился перед пострадавшей и отправил ей букет цветов.

"Перед ней театр извинился несколько раз... Бедный Даня (Козловский - ИФ) вообще ничего об этом не знал, потому что после спектакля он сразу уехал в Москву и улетел в другую страну. А узнал через месяц, когда приехал на следующий спектакль: я ему рассказал - тут же он послал ей цветы, свои извинения; пригласил, как он сейчас рассказывал, на съемочную площадку", - рассказал журналистам художественный руководитель МДТ Лев Додин.

Пострадавшая якобы приняла извинения Козловского.

Между тем в объединенной пресс-службе судов "Интерфаксу" сообщили, что данных о прекращении разбирательства по иску Видус к МДТ о возмещении вреда здоровью, полученного во время спектакля, не имеется.

Инцидент с флейтой

Как сообщалось, в минувшую среду, 9 сентября, Куйбышевский районный суд Петербурга начал рассмотрение этого иска. Согласно материалам дела, 5 декабря 2019 года во время спектакля "Гамлет" в МДТ актер Козловский театральным реквизитом - металлической флейтой - травмировал Видус: часть инструмента длиной примерно 50 см отлетела в зрительный зал.

Медики диагностировали у женщины рану мягких тканей головы теменной области с подозрением на черепно-мозговую травму; ей сделали операцию и провели лечение на 12,2 тыс. рублей.

Истица утверждает, что несмотря на происшествие, спектакль не остановили; на окровавленного человека в зале ни Козловский, ни сотрудники театра внимания не обратили, извинений в связи с инцидентом она не получила.

Видус попросила суд взыскать с ответчика в счет возмещения вреда здоровью 12,2 тыс. рублей, заплаченные за билет на спектакль 8 тыс. рублей, 8 тыс. рублей неустойки, компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, неполученную в период больничного зарплату в размере 38 273 рублей, а также штраф за неисполнение требований потребителя в размере 50% от суммы присужденной судом, говорится в сообщении.

На следующее судебное заседание вызвали самого Козловского.