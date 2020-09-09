Данилу Козловского вызвали в суд из-за удара зрительницы флейтой

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд Петербурга приступил к рассмотрению иска к Академическому малому драматическому театру - театру Европы (МДТ) о возмещении вреда здоровью, полученного зрительницей во время спектакля, в котором играл Данила Козловский, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города. Актер вызван на следующее заседание в качестве третьего лица.

Согласно иску, 5 декабря 2019 года во время спектакля "Гамлет" исполнитель главной роли Козловский травмировал Елизавету Видус реквизитом: часть металлической флейты длиной примерно 50 см отлетела в зрительный зал. Медики диагностировали у нее ушибленную рану мягкий тканей теменной области с подозрением на черепно-мозговую травму; ей сделали операцию и провели лечение на 12,2 тыс. рублей.

Истица утверждает, что после случившегося спектакль не остановили, на окровавленного человека в зале ни Козловский, ни другие сотрудники театра внимания не обратили, извинений ей тоже не принесли. "В результате некачественного оказания услуги ответчиком Видус были причинены легкий вред здоровью и колоссальные нравственные страдания, выразившиеся в переживаниях относительно обезображивания внешнего вида после полученной травмы", - отмечается в пресс-релизе.

Женщина просит суд принять отказ от договора оказания услуг - показа постановки "Гамлет", взыскать с театра в счет возмещения вреда здоровью 12,2 тыс. рублей, заплаченные за билет на спектакль 8 тыс. рублей, 8 тыс. рублей неустойки, компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, неполученную в период больничного зарплату в размере 38 тыс. 273 рублей, а также штраф за неисполнение требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом, говорится в сообщении.