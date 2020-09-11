Российский "Китобой" победил в параллельной программе Венецианского фестиваля

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Фильм российского режиссера Филиппа Юрьева "Китобой" победил в программе "Венецианские дни", которая является параллельной программой авторского кино Венецианского кинофестиваля.

"Жюри, возглавляемое Надавом Лапидом и состоящее из участников программы 27 Times Cinema Европейского парламента, после долгого обсуждения приняло решение: "Китобой" стал обладателем премии за режиссуру "Дней авторского кино" этого года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте смотра.

Отмечается, что картина обошла фильм "Остаток" Мерави Герима и "Конференцию" Ивана И. Твердовского. Всего в параллельной программе было представлено 11 лент.

"Китобой" - режиссерский дебют Юрьева, произведенный киностудией "Рок" при поддержке министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм". Главный герой драмы, события которой разворачиваются на русском севере, - юный чукотский охотник Лёшка. Он влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которая живет в Америке, и решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.

"Венецианские дни" - независимая программа, созданная в 2004 году, которая проходит параллельно с международным Венецианским кинофестивалем.