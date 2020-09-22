Рогозин станет продюсером нового фильма о космосе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Режиссер Клим Шипенко снимет художественный фильм о космосе, генеральным продюсером картины станет глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Госкорпорация "Роскосмос", Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории создадут художественный фильм в космосе под рабочим названием "Вызов", - сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Генеральными продюсерами проекта также станут гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титинков, а также генпродюсеры студии Yellow, Black and White Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

Сюжет фильма предусматривает полет на Международную космическую станцию (МКС), который запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле "Союз МС".

Уточняется, что сейчас идут обсуждения будущего фильма - сценарий, технические возможности съемок, актерский состав. "Главный герой картины, который полетит на МКС, и его дублер будут определены по результатам открытого конкурса", - добавили в сообщении.

Название фильма пока не утверждено.

Шипенко снял, в частности, драму "Салют-7" о советской орбитальной станции и комедию "Холоп", которая стала самым кассовым российским фильмом.