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Женщина сыграет главную роль в фильме, съемки которого пройдут на МКС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Женщина станет исполнительницей главной роли в новом художественном фильме Клима Шипенко, съемки которого пройдут на борту Международной космической станции (МКС) осенью 2021 года, сообщила пресс-служба Первого канала.

Отмечается, что ранее создатели проекта планировали провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин. При этом под каждый вариант имелся свой собственный сценарий. "В процессе дальнейшей работы и обсуждения пришли к выводу, что для картины безусловно выигрышнее женский образ", - сообщает канал.

Там уточнили, что в ближайшее время будет объявлен старт всероссийского открытого конкурса, по итогам которого будут выбраны исполнительница главной роли и ее дублер.

22 сентября пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что для съемок фильма Шипенко о космосе на борт МКС осенью 2021 года будет отправлен актер-исполнитель главной роли.

Картина будет создана совместно госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и студией Yellow, Black and White. Генеральными продюсерами проекта станут глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава дирекции кинопоказа Первого канала Сергей Титинков, а также генпродюсеры студии Yellow, Black and White Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.

Название фильма пока не утверждено. Как отметили в госкорпорации, картина будет способствовать популяризации космической деятельности России и героизации профессии космонавта.

МКС Клим Шипенко

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