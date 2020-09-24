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В Третьяковке открылась выставка "Я, Энди Уорхол"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Выставка "Я, Энди Уорхол", посвященная творчеству легендарного американского художника, открылась в Выставочном зале Союза Художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском валу, посетители экспозиции смогут увидеть около 200 работ художника.

Для посетителей экспозиция откроется с 25 сентября.

На ней будут представлены более 200 работ, среди которых ставшие хрестоматийными полные портфолио "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл", "Мао", "Цветы", "Камуфляж", "Дамы и господа", "Ковбои и индейцы", "Вымирающие виды", "Десять портретов евреев ХХ века". Кроме этого, будут показаны известные работы "Двойной автопортрет", "Череп", "Электрический стул", "Везувий" и портреты Ленина.

Выставка представляет Энди Уорхола с разных сторон - как художника, дизайнера, оформителя, иллюстратора, фотографа, кинорежиссера, деятеля, оказавшего огромное влияние на культуру XX столетия, и просто как человека.

Также будут представлены киноработы Уорхола, отдельный зал посвящен сотрудничеству художника с лейблами и музыкальными группами (The Rolling Stones, The Velvet Underground и др.). Кроме этого, в состав экспозиции войдет воссозданная "Фабрика" (The Factory) - арт-студия Уорхола в Нью-Йорке, центр притяжения мировой богемы.

Зрители смогут познакомиться с одной из самых популярных инсталляций Уорхола, ставшей символом поп-арта - "Серебряными облаками". Несколько залов выставки будут оформлены фирменными обоями художника.

Третьяковская галерея Третьяковка

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