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Третьяковка открестилась от выставки "Я, Энди Уорхол"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея напомнила, что не имеет отношения к выставке "Я, Энди Уорхол", а помещение, в котором она проходит, было передано в безвозмездное пользование Союзу художников России.

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"Во избежание недоразумений, поскольку Третьяковская галерея не является организатором этого проекта, хотели бы сообщить следующее. Выставка "Я, Энди Уорхол" проходит в выставочных залах, переданных Государственной Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Союзу художников России, которые расположены на четвертом этаже здания по адресу Крымский Вал, 10 и функционируют как независимая от Третьяковской галереи структура", - сообщили в пресс-службе галереи.

Там отметили, что "после открытия выставки "Я, Энди Уорхол" появилось много отзывов - как положительных, так и критических".

Так, в СМИ появилась информация, что на выставке "Я, Энди Уорхол" экспонируются репродукции, а не подлинные работы художника. Организаторы выставки опровергли эти сообщения.

В Третьяковской галерее заявили, что она лишь "осуществляет на этой площадке деятельность, связанную исключительно с обеспечением содержания здания, и в выставочную программу, осуществляемую в пространствах, переданных Союзу художников России, не вмешивается".

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Там напомнили, что в 2005 году Третьяковская галерея совместно с Музеем Энди Уорхола в Питтсбурге представляла в своих залах на Крымском валу ретроспективную выставку "Энди Уорхол: художник современной жизни". На ней демонстрировались не только известные работы классика американского поп-арта, но и редкие фильмы и архивные материалы из фондов Музея Уорхола.

Выставка "Я, Энди Уорхол", посвященная творчеству легендарного американского художника, открылась 25 сентября в Выставочном зале Союза художников России, который расположен в здании Новой Третьяковки на Крымском валу.

На ней представлены более 200 работ, среди которых ставшие хрестоматийными полные портфолио "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл", "Мао", "Цветы", "Камуфляж", "Дамы и господа", "Ковбои и индейцы", "Вымирающие виды", "Десять портретов евреев ХХ века". Кроме этого, будут показаны известные работы "Двойной автопортрет", "Череп", "Электрический стул", "Везувий" и портреты Ленина.

Третьяковская галерея

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