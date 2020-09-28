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Травмированная Козловским зрительница пошла на мировое соглашение

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга утвердил мировое соглашение по иску к МДТ (Театру Европы) Елены Видус, получившей травму во время спектакля "Гамлет" с участием актера Данилы Козловского.

"Условия мирового соглашения остались конфиденциальными по взаимному согласию сторон. Производство по делу прекращено", - сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Изначально истица просила суд принять отказ от договора оказания услуг - показ театральной постановки "Гамлет", взыскать с ответчика понесенные расходы в размере 12 200 рублей, цену билета на спектакль в размере 8 тысяч рублей, неустойку в размере 8 тысяч рублей, а также свыше 38 тысяч рублей утраченного заработка. Кроме того, Видус настаивала на компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей и штраф за неисполнение требований потребителя в размере 50% от суммы присужденной судом.

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В начале сентября объединенная пресс-служба судов города сообщила о начале рассмотрения иска Видус к МДТ. Согласно материалам дела, 5 декабря 2019 года во время спектакля "Гамлет" в МДТ актер Козловский театральным реквизитом - металлической флейтой - травмировал Видус: часть инструмента длиной примерно 50 см отлетела в зрительный зал. Медики диагностировали у женщины ушибленную рану мягких тканей головы теменной области с подозрением на черепно-мозговую травму; ей сделали операцию и провели лечение на 12,2 тыс. рублей.

Истица утверждала, что, несмотря на произошедшее, спектакль не остановили; на окровавленного человека в зале ни Козловский, ни сотрудники театра внимания не обратили, извинений в связи с инцидентом она не получила.

Художественный руководитель театра Лев Додин, комментируя иск, отметил, что МДТ несколько раз извинился перед зрительницей, а сам Козловский, как только узнал о происшествии, послал пострадавшей цветы и свои извинения, а также пригласил ее на площадку.

Петербург МДТ Данила Козловский Театр Европы

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