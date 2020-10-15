Эрмитаж пока не будет возвращать льготы, чтобы не провоцировать приток посетителей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Петербургский Эрмитаж пока не спешит расширять льготные категории, чтобы избежать притока посетителей из числа детей и людей старшего возраста, сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский.

"Посещение Эрмитажа определяется тем, сколько Эрмитаж сможет принять посетителей. Системы, когда сколько угодно набивается в залы, не будет, мы будем принимать только по сеансам. Будут не только льготы, но и квоты на льготы. Сейчас у нас есть бесплатный четверг раз в месяц, он для студентов и детей. Постепенно, как будут появляться деньги, мы будем льготы менять", - сказал Пиотровский в четверг в рамках пресс-конференции в "Интерфаксе".

В то же время, отметил Пиотровский, вопрос расширения льготных категорий не только финансовый.

"Это еще упирается в "надо ли". Мы договорились с крупными спонсорами, есть возможность оплатить льготы. Но провоцировать детей и людей старше 65 лет сейчас, чтобы они приходили в музей, который является вообще-то очагом заразы, хоть и не сильным, мы не будем", - добавил директор Эрмитажа.

Он заверил, что при улучшении эпидемиологической ситуации музей будет регулярно расширять перечень льготных категорий.

Эрмитаж открылся для посетителей 15 июля после длительного перерыва, связанного с коронавирусом. Льготы для студентов и пенсионеров музей отменил.