Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

Эрмитаж пока не будет возвращать льготы, чтобы не провоцировать приток посетителей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Петербургский Эрмитаж пока не спешит расширять льготные категории, чтобы избежать притока посетителей из числа детей и людей старшего возраста, сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский.

"Посещение Эрмитажа определяется тем, сколько Эрмитаж сможет принять посетителей. Системы, когда сколько угодно набивается в залы, не будет, мы будем принимать только по сеансам. Будут не только льготы, но и квоты на льготы. Сейчас у нас есть бесплатный четверг раз в месяц, он для студентов и детей. Постепенно, как будут появляться деньги, мы будем льготы менять", - сказал Пиотровский в четверг в рамках пресс-конференции в "Интерфаксе".

КультураДиректора Эрмитажа и ГМИИ предложили пересмотреть льготную программуЧитать подробнее

В то же время, отметил Пиотровский, вопрос расширения льготных категорий не только финансовый.

"Это еще упирается в "надо ли". Мы договорились с крупными спонсорами, есть возможность оплатить льготы. Но провоцировать детей и людей старше 65 лет сейчас, чтобы они приходили в музей, который является вообще-то очагом заразы, хоть и не сильным, мы не будем", - добавил директор Эрмитажа.

Он заверил, что при улучшении эпидемиологической ситуации музей будет регулярно расширять перечень льготных категорий.

Эрмитаж открылся для посетителей 15 июля после длительного перерыва, связанного с коронавирусом. Льготы для студентов и пенсионеров музей отменил.

Эрмитаж

Новости по теме

Новости

Гендиректор Эрмитажа заявил о вреде политкорректности для музеев

Лейбл K-Pop группы BTS удвоил капитализацию после крупнейшего с 2017 года IPO в стране

Лейбл K-Pop группы BTS удвоил капитализацию после крупнейшего с 2017 года IPO в стране
Пандемия коронавируса

Билеты в театры Москвы с 19 октября можно будет купить только онлайн

Билеты в театры Москвы с 19 октября можно будет купить только онлайн
Пандемия коронавируса

Театр им. Ермоловой закрылся на карантин из-за коронавируса

Театр им. Ермоловой закрылся на карантин из-за коронавируса

Российский фотограф получил гран-при конкурса Wildlife Photographer of the Year

Источник узнал о закрытии театров для москвичей старше 65 лет

Источник узнал о закрытии театров для москвичей старше 65 лет

Михаил Жванецкий решил уйти со сцены

Михаил Жванецкий решил уйти со сцены

Что случилось этой ночью: среда, 7 октября

Умершие знаменитости

Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален

Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален

Умер один из основателей арт-группы "Митьки" Владимир Тихомиров

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');