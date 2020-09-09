Директора Эрмитажа и ГМИИ предложили пересмотреть льготную программу

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российским музеям необходимо пересмотреть возможность льготного посещения залов в период финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса, и привлечь к работе меценатов, считают в музейной отрасли.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на пресс-конференции отметил, что из-за отсутствия туристов и введенных ограничений на посещаемость, музеям стало трудно сохранять льготы, так как это приводит к дополнительным финансовым потерям.

"Иногда кажется, что у нас есть государственные привилегии, но их нет", - констатировал он.

Пиотровский напомнил, что есть правила, позволяющие бесплатно посещать музеи раз в месяц, но они финансово не обеспечены. Глава Эрмитажа убежден, что "система того, как сделать роскошь доступной для всех, должна тоже финансироваться".

Комментируя возможность повышения цен на билеты, Пиоторовский призвал понять, что может быть выстроена своего рода иерархия. В частности, больше станет появляться билетов, позволяющих посетителям выбрать время посещения или определенную экскурсию. Такие билеты будут стоить дороже. "Получается такая иерархия: попроще и подороже, это будет наш главный способ зарабатывать деньги, получать их от тех, кто может", - добавил он.

Директор Пушкинского музея Марина Лошак поддержала коллегу. Она согласна, что количество льгот, которые предоставляют своим посетителям музеи, "превышают все мыслимые и немыслимые возможности".

"У нас по-прежнему у всех недорогие билеты с учетом того, что человек получает, придя в музей, какое количество информации и возможностей. Мы будем стараться оставаться в этой парадигме социальной ориентированности, но мы должны помнить о том, что мы живем в одном обществе, и это взаимные процессы, мы тоже часть общества, и никто никому не обязан просто так, все должны помогать друг другу", - сказала глава Пушкинского музея.