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Лауреатом премии "Ясная Поляна" стала английская писательница Патрисия Данкер

Евгений Чижов победил в номинации "Современная российская проза"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Английская писательница и критик Патрисия Данкер стала лауреатом литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература" за роман "Джеймс Миранда Барри", сообщили "Интерфаксу" в пятницу в дирекции музея-заповедника "Ясная Поляна" (Тульская область).

Переводчиками романа-победителя стали Александра Борисенко и Виктор Сонькин.

Длинный список этой номинации формируется экспертами: литературными критиками, переводчиками и издателями. В 2020 году в номинацию вошли 36 произведений авторов из 17 стран. Короткий список в этой номинации не выбирается.

Впервые премия в номинации "Иностранная литература" была вручена в 2015 году. В течение пяти лет на номинацию "Иностранная литература" выдвигались авторы из 34 стран мира. Лауреатами премии в разные годы становились Рут Озеки (роман "Моя рыба будет жить", переводчица - Екатерина Ильина), Орхан Памук (роман "Мои странные мысли", переводчица - Аполлинария Аврутина), Марио Варгас Льоса (роман "Скромный герой", переводчик - Кирилл Корконоcенко), Амос Оз (роман "Иуда")

Лауреатом премии в номинации "Современная русская проза" стал Евгений Чижов за книгу "Собиратель рая". В общей сложности в 2020 году на премию было номинировано 150 произведений, опубликованных как в виде отдельной книги, так и в литературных журналах. В лонг-лист номинации "Современная русская проза" 18-го литературного сезона премии вошло 39 произведений.

"Современная русская проза" определяет круг литературных тенденций настоящего времени. Номинаторами произведений выступают издательства, "толстые" литературные журналы, лауреаты прошлых лет, писательские союзы. Лауреатами в этой номинации в разное время становились Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Андрей Рубанов, Ольга Славникова, Евгений Водолазкин, Сергей Самсонов.

Книга Олега Павлова "Отсчет времени обратный" стала лучшей в номинации "Событие". Специальный приз Samsung "Выбор читателей" получил Саша Филипенко за книгу "Возвращение в Острог".

Общий призовой фонд премии "Ясная Поляна" в 2020 году составил 6,7 млн рублей. Лауреат премии в номинации "Современная русская проза" получит 3 млн рублей, а авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой 1 млн рублей. Лауреат номинации "Иностранная литература" - зарубежный автор - получает 1,2 млн рублей. Переводчик книги становится обладателем премии в размере 500 тыс. рублей.

Литературная премия "Ясная Поляна" присуждается с 2003 года.

Ясная Поляна

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