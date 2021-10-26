Обладателем премии "Ясная поляна" стал британский писатель Джулиан Барнс

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Английский писатель Джулиан Барнс стал лауреатом литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература" за роман "Нечего бояться", сообщили "Интерфаксу" в дирекции музея-заповедника "Ясная Поляна" (Тульская область).

Объявление лауреатов премии и их награждение состоялось во вторник в Большом театре в Москве.

Переводчиками романа-победителя стали Дмитрий Симановский и Сергей Полотовский.

Длинный список этой номинации формируется экспертами: литературными критиками, переводчиками и издателями. В 2021 году в номинацию вошли 43 произведения авторов из 20 стран. Короткий список в этой номинации не выбирается.

Впервые премия в номинации "Иностранная литература" была вручена в 2015 году. Лауреатами премии в разные годы становились Рут Озеки (роман "Моя рыба будет жить", переводчица - Екатерина Ильина), Орхан Памук (роман "Мои странные мысли", переводчица - Аполлинария Аврутина), Марио Варгас Льоса (роман "Скромный герой", переводчик - Кирилл Корконоcенко), Амос Оз (роман "Иуда", переводчик - Виктор Радуцкий), Эрнан Ривера Летельер (роман "Искусство воскрешения", переводчик - Дарья Синицына) и Патрисия Данкер (роман "Джеймс Миранда Барри", переводчики - Александра Борисенко и Виктор Сонькин).

Лауреатом премии в номинации "Современная русская проза" стал Герман Садулаев за книгу "Готские письма". В общей сложности в 2021 году на премию было номинировано более 200 произведений, опубликованных как в виде отдельной книги, так и в литературных журналах. В лонг-лист вошло 45 произведений.

"Современная русская проза" определяет круг литературных тенденций настоящего времени. Номинаторами произведений выступают издательства, "толстые" литературные журналы, лауреаты прошлых лет, писательские союзы. Лауреатами в номинации "Современная русская проза" в разное время становились Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Андрей Рубанов, Ольга Славникова, Евгений Водолазкин, Сергей Самсонов и Евгений Чижов.

Книга "Каждый день сначала. Валентин Распутин и Валентин Курбатов: диалог длиною в сорок лет. Послесловие Д. Шеварова" стала лучшей в номинации "Событие". Специальный приз Samsung "Выбор читателей" получила Марина Степнова за книгу "Сад".

Номинация "Событие" отмечает значимое, по мнению жюри и экспертов, событие в российской литературной жизни (фестиваль, экранизацию, театральную постановку, документальную литературу, материал в СМИ). Специальный приз "Выбор читателей" присуждается автору книги, набравшей наибольшее количество голосов по результатам открытого читательского интернет-голосования, которое проводится в авторитетных книжных блогах.

Общий призовой фонд премии "Ясная поляна" в 2021 году составил 6,7 млн рублей. Лауреат номинации "Иностранная литература" - зарубежный автор - получает 1,2 млн рублей. Переводчик книги становится обладателем премии в размере 500 тыс. рублей. Призовой фонд премии в номинации "Современная русская проза" составляет 3 млн рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинации, разделят между собой 1 млн рублей.

Литературная премия "Ясная Поляна" присуждается с 2003 года. Председателем жюри является советник президента России по культуре Владимир Толстой.