Скончался Шон Коннери

Актер Шон Коннери Фото: Reuters

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Шотландский актер сэр Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на его семью.

Мировую известность Коннери получил благодаря роли легендарного Джеймса Бонда. Он семь раз предстал на экране в образе агента 007: в шести официальных фильмах "Бондианы": ("Доктор Ноу", "Из России с любовью", "Голдфингер", "Шаровая молния", "Живешь только дважды", "Бриллианты навсегда"), а также в картине "Никогда не говори "никогда", которая не была спродюсирована Альбертом Брокколи, создавшим остальные фильмы.

За десятилетия актерского карьеры шотландец был удостоен многих наград, в том числе "Оскара" (за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые"), двух премий BAFTA, три "Золотых глобусов".

Среди множества его ролей также работы в фильмах "Охота за "Красным Октябрём", "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Имя Розы", "Скала" и других.

В 2000 году Коннери, которого называют лучшим исполнителем роли Бонда, получил рыцарский титул.