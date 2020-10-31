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Скончался Шон Коннери

Скончался Шон Коннери
Актер Шон Коннери
Фото: Reuters

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Шотландский актер сэр Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на его семью.

Мировую известность Коннери получил благодаря роли легендарного Джеймса Бонда. Он семь раз предстал на экране в образе агента 007: в шести официальных фильмах "Бондианы": ("Доктор Ноу", "Из России с любовью", "Голдфингер", "Шаровая молния", "Живешь только дважды", "Бриллианты навсегда"), а также в картине "Никогда не говори "никогда", которая не была спродюсирована Альбертом Брокколи, создавшим остальные фильмы.

За десятилетия актерского карьеры шотландец был удостоен многих наград, в том числе "Оскара" (за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые"), двух премий BAFTA, три "Золотых глобусов".

Среди множества его ролей также работы в фильмах "Охота за "Красным Октябрём", "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Имя Розы", "Скала" и других.

В 2000 году Коннери, которого называют лучшим исполнителем роли Бонда, получил рыцарский титул.

Хроника 05 января 2019 года – 31 октября 2020 годаУмершие знаменитости
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