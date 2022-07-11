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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Умер автор основной музыкальной темы фильмов про Джеймса Бонда

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании умер композитор Монти Норман, автор "темы Джеймса Бонда", которая в заставке картин о шпионе 007 сопровождает Бонда, стреляющего прямо в камеру.

Он умер 11 июля после непродолжительной болезни, говорится на сайте Нормана. Ему было 94 года.

Монти Носерович родился в 1928 году в Лондоне в семье евреев, выходцев из Латвии. Музыкой он увлекся еще в юности. В 1950-х он начал карьеру эстрадного певца и пел под оркестр. Затем он сам стал писать песни, в том числе для таких известных исполнителей, как Клифф Ричард, Томми Стил и Боб Хоуп, а также сочинять музыку для мюзиклов и кино.

"Тему Джеймса Бонда" Норман написал по заказу продюсеров картины "Доктор Ноу" (Dr. No), который вышел в 1962 году. С тех пор эта тема использовалась в 25 фильмах бондианы. Авторство темы оспаривал композитор Джон Барри, который тоже писал музыку для бондианы и которого попросили поменять аранжировку мелодии Нормана. В 2001 году Норман подтвердил свое авторство в суде, выиграв иск к Sunday Times, в публикации которой говорилось, что музыку создал Барри, напоминает АР.

Монти Норман Джеймс Бонд Великобритания Лондон
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