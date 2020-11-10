Спектакль "Иранская конференция" Театра Наций получил "Золотую маску"

Постановка Богомолова "Преступление и наказание" получила награду как лучший спектакль малой формы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Постановка московского Театра Наций "Иранская конференция" получила премию "Золотая маска" как лучший драматический спектакль большой формы.

"Команда замечательных артистов в центре Москвы говорит о самых важных вопросах, которые нас всех вместе волнуют. Вместе большие артисты могут существовать и делать фантастические вещи", - сказал режиссер спектакля Виктор Рыжаков во время онлайн-церемонии награждения.

Лучшим драматическим спектаклем малой формы признана постановка "Преступление и наказание" петербургского театра "Приют комедианта" режиссера Константина Богомолова. "Мы ужасно счастливы, и огромное спасибо за то, что "Золотая маска" все-таки состоялась", - сказал Богомолов.

Награду за лучшую женскую роль в номинации "Драма" получила Мария Смольникова в спектакле "Сережа" Московского художественного театра им. Чехова. Премию "Золотая маска" за лучшую мужскую роль в драме получил Иван Волков в спектакле "Сирано де Бержерак" петербургского Александринского театра.

Обладательницей премии за лучшую женскую роль второго плана стала Дарья Чураева в постановке "Ревизор" псковского Театра драмы им. А.С. Пушкина. Награду за мужскую роль второго плана получил Андрей Черных в спектакле "Дети солнца" Новосибирского театра "Красный факел".

Награду за лучшую работу драматурга получил Павел Пряжко (постановка "Сосед" петербургского "Театра post").

Победителем в номинации "Работа режиссера" в драме стал Дмитрий Крымов в спектакле "Серёжа" МХТ им. А.П. Чехова.

Церемония объявления лауреатов 26-ой театральной премии "Золотая маска" впервые проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Жюри фестиваля объявляет лучшие работы сезона 2018-2019 годов.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы.