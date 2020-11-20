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Вручение "Золотой маски" 2021 года пройдет в конце апреля

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Церемония "Золотой маски" в 2021 году пройдет в конце апреля, сообщила гендиректор фестиваля Мария Ревякина.

"Мы сейчас начинаем работу и планирование и с театрами, и с площадками. И скорее всего, мы сдвинем Маску на более теплое время, и, наверное, церемонию проведем в конце апреля", - сказала Ревякина на пресс-конференции в пятницу.

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По словам Ревякиной, церемонию "Золотой Маски", которая из-за пандемии коронавируса впервые прошла в онлайн-формате, посмотрели более 500 тысяч человек.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Фестиваль проходит при поддержке фонда президентских грантов, министерства культуры РФ и правительства Москвы.

Церемония вручения премии в 2020 году была перенесена с 15 апреля на 30 октября и должна была пройти в концертном зале "Зарядье". Однако позже вручение премии перенесли в онлайн-формат, она прошла 10 ноября.

Золотая маска

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