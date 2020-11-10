Международный фестиваль Vivacello переносится на год из-за пандемии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - XII Международный фестиваль Vivacello, который должен был состояться в нынешнем ноябре, перенесен на ноябрь 2021 года в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и невозможностью провести фестиваль в том виде и с теми участниками, как это было задумано, сообщили "Интерфаксу" организаторы фестиваля.

По их словам, не будет изменена дата только одного концерта – 18 ноября 2020 г. в Концертном зале им. П.И. Чайковского прозвучат сочинения французских композиторов XIX – XX вв., в концерте планируется участие французских виолончелистов Эммануэль Бертран и Эдгара Моро.

В то же время президент фестиваля Vivacello Ивета Манашерова заявила, что организаторы постараются использовать вынужденный перерыв, чтобы следующей осенью сделать фестиваль "еще шире, еще разнообразнее, чем он планировался".

"Есть договоренности со Стивеном Иссерлисом и Жорди Савалем – настоящими легендами виолончели, принять участие в фестивале планируют Даниэль Мюллер-Шотт, наши большие друзья Юлиан Рахлин и Сара Макелрави и еще много прекрасных музыкантов", - сказала президент фестиваля.