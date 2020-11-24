Правительство выделило 4,2 млрд руб. на поддержку российского кино

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Правительство выделило из своего резервного фонда 4,2 млрд рублей министерству культуры на поддержку отечественных фильмов в российском прокате.

Как говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, размещенном на официальном портале правовой информации, кабмин выделяет эти средства, чтобы не допустить сокращения доли отечественного кино в российском прокате. Деньги будут предоставлены Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

Из этих денег на поддержку не менее чем 500 организаций, показывающих российские фильмы, выделяется 2,1 млрд руб., столько же - на оказание поддержки не менее чем 30 организациям, занимающихся производством и прокатом отечественных картин. Минкультуры до 1 апреля должно отчитаться о распоряжении этими деньгами.

Ранее в пресс-службе министерства сообщили, что правительство одобрило их идею о поддержке российских кинопроизводителей в прокате.

Там отметили, что в условиях ограничений из-за коронавируса данное решение позволит поддержать киноиндустрию - от кинотеатров до кинопроизводителей.

В Минкультуры сообщили, что предлагаемые меры позволят компенсировать часть долговых обязательств, накопленных в связи с приостановкой деятельности организаций, а также часть недополученных доходов на фоне падения объема национального рынка кинопроката и снижения посещаемости кинотеатров в связи с введенными ограничениями.