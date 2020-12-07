Лауреатов премии "Звезда театрала" назвали в Москве

"Легендой сцены" посмертно стал Роман Виктюк

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Постановка "Завещание Чарльза Адамса или Дом повешенных" Мастерской Петра Фоменко признана лучшим спектаклем премии "Звезда театрала", церемония награждения прошла в Театре имени Евгения Вахтангова.

Лауреатом премии "Лучший спектакль. Большая форма" назван спектакль "Завещание Чарльза Адамса или Дом повешенных" режиссера Олега Глушкова Мастерской Петра Фоменко. Лучшим спектаклем малой формы был признана работа "Опасные связи" режиссера Игоря Яцко Школы драматического искусства.

Лучшим режиссером стал худрук театра Моссовета Евгений Марчелли, а лучшим директором театра - директор театра Оперетты Владимир Тартаковский.

Почетная награда в номинации "Легенда сцены" была присуждена посмертно театральному режиссеру Роману Виктюка, который скончался 17 ноября. Почетные награды кроме того были вручены народным артистам РСФСР Валентине Талызиной и Александру Збруеву.

Лауреатом премии в номинации "Лучшая женская роль" стала Нонна Гришаева за роль Людмилы Гурченко в спектакле "Люся. Признание в любви" режиссера Александра Нестерова Театра имени Вахтангова. Лучшей мужской ролью признана работа Тимофея Трибунцева за роль Бориса Годунова в спектакле Дмитрия Крымова "Борис" театрального агентства "Арт-Партнер XXI век".

Лучшими актерами второго плана признаны актер Александр Филлипенко за роль в спектакле "Палачи" режиссера Кирилла Серебренникова "Гоголь-центра" и актриса Нина Гуляева за роль в спектакле "Белые ночи" МХТ имени Чехова.

Обладателем награды в номинации "Лучшая роль театрального актера в кино" стал Даниил Страхов за роль в сериале "Знахарь". Награду в аналогичной женской номинации получила Мария Аронова за фильм "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова.

Лучшей постановкой иностранного режиссера стала работа "Маузер" греческого режиссера Теодороса Терзополуса, которая была поставлена им на сцене Александринского театра.

В номинации "Лучший АртОтвет пандемии", которая в этом году была учреждена впервые, лауреатом стал инстаграм-мюзикл "Мой длинноногий деда" режиссера Алексея Франдетти. Лучшим музыкальным спектаклем стала постановка "Вий" режиссера Николая Покотыло.

"Коляда-театр" из Екатеринбурга стал лучшим региональным театром. Спектакль "Питер Пен" Франдетти Московского областного ТЮЗа признан лучшим спектаклем для детей.

Вручение премии "Звезда театрала" прошло в 13-й раз. Отличительной особенностью премии является то, что лауреатов выбирают зрители с помощью голосования на сайте премии.