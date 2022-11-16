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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Калягин, Филиппенко и Тенякова стали лауреатами премии "Звезда театрала"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин, народные артисты России Александр Филиппенко и Наталья Тенякова стали лауреатами премии зрительских симпатий "Звезда театрала - 2022" в почетной номинации "Легенда сцены", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе премии.

Лауреаты в почетной номинации определяются без зрительского голосования редколлегией журнала "Театрал" и утверждаются Общественным советом премии.

Награды "Легенда сцены" ежегодно удостаиваются мэтры, внесшие неизмеримый вклад в развитие отечественного театра и культуры. Этой награды ранее были удостоены Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Юрий Любимов, Алла Демидова, Светлана Немоляева, Александр Ширвиндт, Марк Захаров, Станислав Любшин, Валентин Гафт, Василий Лановой, Юрий Григорович, Алексей Бородин, Лия Ахеджакова, Нина Ургант и другие.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии "Звезда Театрала" пройдет 5 декабря на главной сцене Театра имени Вахтангова.

Премия "Звезда театрала" учреждена в 2008 году, лауреатов премии выбирают с помощью зрительского голосования.

Театрал Звезда театрала Легенда сцены Александр Калягин Наталья Тенякова Александр Филиппенко
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