Умер заразившийся коронавирусом корейский режиссер Ким Ки Дук

Режиссер Ким Ки Дук Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений коронавируса, сообщил "Интерфаксу" российский режиссер документального кино, продюсер Виталий Манский.

"Официальное заявление будет делать дочь режиссера, которая сейчас находится в Южной Корее, но я могу сообщить, что в 01:20 ночи он скончался от осложнения COVID-19 в Латвии в больнице, где он находился", - сказал Манский.

Собеседник агентства уточнил, что 59-летний режиссер с 5 декабря перестал выходить на связь. "Сутки назад я подключился к этой истории, чтобы как-то его транспортировать в другую страну, но не успели", - добавил он.

По данным портала Delfi, в Латвию всемирно известный режиссер прибыл 20 ноября через Эстонию из Санкт-Петербурга. По неофициальной информации, в его планах было приобретение дома в Юрмале и оформление вида на жительство, но на запланированную встречу режиссер не явился. После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам. Поиск был затруднен в связи с правилами по защите личных данных.

Ким Ки Дук - обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля (фильм "Пьета"), лауреат четырех наград международного фестиваля в Локарно, обладатель четырех наград Венецианского международного кинофестиваля, лауреат Берлинале "Серебряный медведь", обладатель трех наград международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Режиссер из Южной Кореи стал специальным гостем фестиваля "Амурская осень". Также известен как автор фильмов "Ариран", "Самаритянка", "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох".

Последние годы Ким Ки Дук, как отмечает портал Delfi, был тесно связан с Россией и Казахстаном. В прошлом году он был председателем жюри Московского международного кинофестиваля, а в этом представил на нем свою новую картину "Растворяться", снятую на русском языке в Казахстане, с местными актерами и на местные деньги. Продюсером стала исполнительница главной роли Динара Жумагалиева. За камерой стоял сам режиссер, он же выступил автором сценария и монтажером.