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Исполнитель главной роли в "Человеке-амфибии" Коренев умер от COVID

Исполнитель главной роли в "Человеке-амфибии" Коренев умер от COVID
Актер Владимир Коренев
Фото: Алексей Филиппов, ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался от коронавируса в возрасте 80 лет, сообщила в субботу "Интерфаксу" дочь артиста Ирина Коренева.

"Умер, да. Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом", - сказала собеседница агентства.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе и впоследствии стал актером театра и кино, педагогом. В 1957 году Коренев поступил в ГИТИС в мастерскую народного артиста РСФСР Григория Конского и народной артистки СССР Ольги Андровской.

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На последнем курсе института получил главную роль в фильме Владимира Чеботарёва "Человек-амфибия", которая впоследствии и принесла ему широкую известность. Также известен по ролям в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад" и других.

В 1961 году пришел в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (ныне - Электротеатр Станиславский), был ведущим артистом труппы.

Хроника 05 января 2019 года – 02 января 2021 годаУмершие знаменитости
Владимир Коренев

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