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Сергей Маковецкий заболел коронавирусом

Сергей Маковецкий заболел коронавирусом
Актер Сергей Маковецкий
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Народный артист РФ Сергей Маковецкий заболел коронавирусом, он чувствует себя нормально и находится дома, сообщил "Интерфаксу" директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

"У Сергея Васильевича положительный тест на коронавирус. Поскольку температуры у него нет и чувствует он себя нормально, его оставили дома. 20 декабря ему сделают повторный тест на коронавирус. Если будет отрицательный результат, он приступит к работе", - сказал Крок.

Сергей Маковецкий - российский актер театра и кино. С 1980 года - актер Театра имени Вахтангова.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Сергей Маковецкий Кирилл Крок Коронавирус Театр имени Вахтангова

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