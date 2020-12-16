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Новым худруком театра Романа Виктюка стал Денис Азаров

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Художественным руководителем театра Романа Виктюка стал Денис Азаров, сообщили в пресс-службе департамента культуры города Москвы.

На этом посту он сменил Романа Виктюка, который скончался 17 ноября.

"Принимая предложение департамента культуры возглавить театр в качестве художественного руководителя, я прекрасно осознаю всю меру ответственности и объемы работы. Прийти в авторский театр, театр, созданный яркой, уникальной личностью и не растерять накопленное, а приумножить его – моя главная задача на ближайшее время", - сказал Азаров, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Денис Азаров начал свою театральную деятельность в 2005 году в театре "Новая опера" Евгения Колобова, где с 2005 по 2009 год работал ассистентом режиссера и переводчиком. 2006 год – режиссер-стажер в Баденском государственном театре в Карлсруе. В 2007 году поступает в ГИТИС на режиссерский факультет (мастерская И.Л. Райхельгауза). С 2007 по 2010 год – сотрудник московского театра "Мастерская Петра Фоменко". В 2007 году при Академии Хорового Искусства имени Попова основывает оперную студию "Московский молодежный оперный дом". Оперы, поставленные с артистами студии: "Иоланта" Чайковского, "Путешествие в Реймс" Россини, "Свадьба Фигаро" Моцарта, "Дон Паскуале" Доницетти, "Перезвоны" Гаврилина, "Алеко" Рахманинова.

С 2010 по 2012 год – режиссер Камерного музыкального театра имени Покровского. Работы в театре: "Русская тетрадь" В. Гаврилин, "Шут и король" В. Кобекин. С 2011 по 2012 год – педагог по актерскому мастерству молодежной программы Большого театра России. C 2012 года сотрудничает с проектом "Платформа". В рамках проекта осуществил постановку мировой премьеры оперы Александра Маноцкова "Страсти по Никодиму".

Виктюк – театральный режиссер. Родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль – "Служанки", в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка, первой постановкой стал спектакль "М. Баттерфляй". Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.

Москва Денис Азаров Роман Виктюк

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