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Умер режиссер Роман Виктюк

Умер режиссер Роман Виктюк
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Театральный режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. Об этом сообщила "Интерфаксу" помощник художественного руководителя театра Людмила Исакович.

В конце октября сообщалось, что артист был госпитализирован в одну из московских клиник, где восстанавливался после перенесенного коронавируса.

Роман Виктюк – театральный режиссер. Он родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль – "Служанки", в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка, первой постановкой стал спектакль "М. Баттерфляй". Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.

Роман Виктюк коронавирус

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