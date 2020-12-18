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Берлинский кинофестиваль пройдет частично онлайн из-за коронавируса

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Берлинский международный кинофестиваль, которые традиционно проходит в конце февраля, из-за пандемии коронавируса пройдет в двух форматах: в марте пройдет индустриальная часть фестиваля в онлайн-формате, а в июне - открытые показы фильмов для широкой публики.

"В связи с текущей ситуацией с COVID-19 71-й Берлинский международный кинофестиваль разработал новый формат фестиваля на 2021 год. Отраслевые платформы - европейский кинорынок, берлинский рынок ко-продукции откроют 71-ой Берлинале в марте в онлайн-формате. В июне состоится летний фестиваль с многочисленными показами фильмов для широкой публики - как в кинотеатрах, так и на открытом воздухе", - сообщили организаторы киносмотра.

Отбор фильмов для конкурса и секций будет продолжен. Программа будет опубликована в феврале и представлена киноиндустрии на виртуальном европейском кинорынке в марте. Международное жюри просмотрит фильмы в Берлине и выберет призеров. Летом избранные фильмы будут представлены публике. В начале летнего мероприятия Берлинале планирует торжественное открытие.

Берлинский кинофестиваль

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