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Кинофестиваль "Дух огня" в Югре перенесли из-за пандемии на август

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Оргкомитет XIX международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" перенесет мероприятие с марта на август из-за пандемии и закрытых границ, сообщил департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Перенос даты даст организаторам больше возможностей для составления программы фестиваля, приглашения участников, выбора наиболее интересных конкурсных предложений, объяснила через пресс-службу вице-президент "Духа огня" Мария Зверева.

Открытие фестиваля теперь запланировано на 20 августа, закрытие - на 23 августа. Ранее предполагалось, что он будет проходить с 11 по 16 марта.

Предполагается, что в 2021 году фестиваль в очном и дистанционном форматах. Основную тему открытого конкурса микрофильмов по традиции выбрали путем народного голосования - это стала тема "Человек. Поступок. Жизнь". Заявки на участие в конкурсе принимались до 10 января. До 1 февраля отборочная комиссия проводит просмотр поступивших работ и отбирает до 20 номинантов для участия в следующем этапе.

Губернатора Югры Наталья Комарова предложила объявить в программе кинофестиваля этого года конкурс дебютных сценариев для участников из стран-членов Арктического совета. Три победителя получат в качестве приза грант на съемки кинофильма по их сценарию.

XVIII фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" прошел 5-9 марта 2020 года в Югре. На площадках было организовано более 400 показов, в культурной программе приняли участие более 15 000 человек.

Югра ХМАО Дух Огня Наталья Комарова Мария Зверева коронавирус

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