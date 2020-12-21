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Сиквел "Чудо-женщины" провалил первый уикенд мирового проката

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Фильм "Чудо-женщина: 1984" производства Warner Bros. собрал лишь $38,5 млн за первый уикенд проката в 32 странах в преддверии выхода фильма в США и на стриминговой платформе HBO Max, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на предварительные данные.

Около половины кассовых сборов ($18,8 млн) пришлось на Китай. Первая часть фильма в 2017 году заработала $103,3 млн в США и Канаде за дебютный уикенд.

Режиссером "Чудо-женщины: 1984", как и первой части, является Патти Дженкинс, главную роль в фильме исполняет Галь Гадот. Картина получила положительные оценки критиков. Ее рейтинг на сайте Rotten Tomatoes превышает 80%.

Некоторые кинотеатры в США возобновили работу в условиях пандемии с ограничениями на количество зрителей, однако в крупных городах, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес, кинотеатры остаются закрыты. По данным Comscore, в Северной Америке работает лишь около трети кинотеатров.

Другие крупные рынки кинопроката, такие как Великобритания, Бразилия и Мексика, также испытывают трудности из-за пандемии. В минувшие выходные британские власти усилили карантинные ограничения из-за новой разновидности коронавирусной инфекции.

Продолжение "Чудо-женщины", скорее всего, не будет иметь того же успеха, что первая часть. В 2017 году кассовые сборы фильма составили $412,8 млн в США и Канаде и $822,3 млн в мире.

WarnerMedia, которая контролирует Warner Bros.и принадлежит телекоммуникационной AT&T Inc., одновременно выпустит фильм в американских кинотеатрах и на платформе HBO Max в Рождество в надежде привлечь новых подписчиков сервиса, запущенного в мае.

Компания намерена проводить аналогичную стратегию для фильмов, выход которых запланирован на 2021 год, что вызвало критику многих представителей киноиндустрии и владельцев кинотеатров.

"Чудо-женщина: 1984" - второй фильм Warner Bros., выпущенный за время пандемии. В начале сентября "Довод" режиссера Кристофера Нолана за первый уикенд заработал $53 млн в 41 стране. В целом кассовые сборы "Довода" в международном прокате составили $362,2 млн, из которых более $300 млн - на зарубежных рынках, свидетельствуют данные Warner Bros.

Чудо-женщина

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