Кассовые сборы российских кинотеатров в 2020 году упали на 59%

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Объем кассовых сборов в российских кинотеатрах сократился на 58,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, сообщили в Фонде кино.

"В 2020 году совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации составили 22,8 млрд рублей ($341 млн), в кинотеатрах страны было продано 88,7 млн билетов. Снижение по сравнению с 2019 годом составило 58,8% по кассовым сборам и 59,6% по количеству проданных билетов", - говорится в сообщении фонда.

Кассовые сборы российского кино составили 10,7 млрд рублей (46,9% от общих, падение 12,6%), зарубежных - 12,1 миллиарда (падение на 71,9%). Количество билетов, проданных в кинотеатры в 2020 году составило 88,7 млн, из них 68,6% были проданы в первые три месяца года.

Как отметили в фонде, сокращение рынка обусловлено приостановкой деятельности кинотеатров на срок от четырех до девяти месяцев, ограничениями заполняемости залов в связи с противодействием распространению коронавируса, а также переносом ряда крупных зарубежных премьер на 2021 год. Темп снижения кассовых сборов удалось сдержать благодаря российскому кино, позволившему в значительной степени компенсировать отсутствие больших зарубежных премьер в период возобновления кинопоказа.

Рейтинг крупнейших фильмов в прокате 2020 года возглавляет комедия режиссера Клима Шипенко "Холоп", фильм был выпущен в прокат в конце 2019 года, но основной объем кассовых сборов фильма пришелся на 2020 год (2,696 млрд из 3,072 млрд рублей). Среди фильмов зарубежного производства крупнейшей стала картина режиссера Гая Ричи "Джентльмены", собравшая в прокате 1,224 млрд рублей, 4 млн зрителей.