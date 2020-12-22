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Умер актер Клод Брассер, крестник Хемингуэя

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Париже умер киноактер Клод Брассёр. Ему было 84 года. Его похоронят на кладбище Пер-Лашез, сообщил Le Figaro со ссылкой на главу агентства Time Art Элизабет Таннер.

Она уточнила, что спокойно умер 22 декабря в присутствии своих близких. COVID-19 у него не было.

Клод Брассер родился 15 июня 1936 года в Нейи-сюр-Сен в семье актера Пьера Брассера (Пьера Эспинасса) и писательницы Одетт Жуайе, а его крестным отцом был Эрнест Хемингуэй. Он умер 22 декабря, в 105-ю годовщину со дня рождения отца.

Играть в театре Брассер начал в 1955 году, год спустя пришел в кино, затем на телевидение. Он снимался у величайших режиссеров ФРанции, в том числе у Жоржа Франжю, Марселя Карне, Роже Вадима, Жана Ренуара, Жан-Люка Годара и Франсуа Трюффо.

Известны его роли в картинах "И слоны бывают неверны", "Посторонние", "Семь смертных грехов", "Бум" и "Бум-2", а также в телефильмах "Тайна желтой комнаты" и "Дон Жуан, или Каменный гость" 1965 года и в сериале "Новые приключения Видока". Всего он снялся более чем в 90 лентах.

За карьеру он получил две премии "Сезар", а в 2008 году стал кавалером Ордена Почетного легиона.

Актер также увлекался автоспортом и в 1983 в команде с Жаки Иксом выиграл ралли "Париж-Дакар" в классе автомобилей. В 1964 году Брассера включили в олимпийскую сборную по бобслею, однако команда не смогла принять участие в Играх в Иннсбруке.

Франция Париж Клод Брассер Пер-Лашез

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