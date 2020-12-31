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В 2021 году в Третьяковке пройдут выставки Врубеля и Репинау

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея в 2021 году представит выставки Роберта Фалька, Михаила Врубеля, Виктора Васнецова и Ильи Репина, а также выставочные проекты "Александр Бенуа и его "Мир искусства" и "Русский модерн: на пути к синтезу искусств", сообщили в пресс-службе музея.

После снятия коронавирусных ограничений для зрителей откроется выставка Роберта Фалька - классика отечественного искусства, одного из лидеров объединения "Бубновый валет", знаковой фигуры в художественной жизни времен оттепели. Выставка пройдет в Новой Третьяковке и будет работать с 16 января по 23 мая.

С 16 января до 23 мая в Доме-музее В.М. Васнецова пройдет выставка "Виктор Васнецов. "Спящая царевна". Фокус-выставка посвящена картине "Спящая царевна" (1913-1917), реконструкции истории ее создания. Впервые будут представлены подготовительные работы к картине из собрания Дома-музея В.М. Васнецова.

В Лаврушинском переулке с 16 января (после снятия ограничений) до 16 мая пройдет выставка "Александр Бенуа и его "Мир искусства". Выставка входит в цикл сменных экспозиций "Художник и время", которые проводятся в залах графики в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники". На выставке будут представлены произведения художников Бенуа, Бакста, Добужинского, Кустодиева, Лансере, Сомова, Судейкина, Малютина, Врубеля, Борисова-Мусатова. В экспозицию войдут около 200 графических листов.

Выставка Александра Иванова "Благовещение" из графического цикла "Библейские эскизы" так же откроется в Лаврушинском переулке 16 января.

Выставка "Известный и неизвестный Репин" откроется в основном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке 30 марта. Как рассказали в галерее, экспозиция связана с проведением масштабных ретроспективных выставок Ильи Репина в 2021-2022 годах в Финской национальной галерее в Хельсинки и Музее Пти-Пале в Париже, на которые Третьяковская галерея предоставляет партнерам на длительный срок большое количество живописных и графических произведений, включая те, которые составляют большую часть постоянной экспозиции.

Выставка объединит около 30 картин художника разных лет из собрания Третьяковки, Воронежского художественного музея и частных московских собраний. Особое место на выставке займет раздел, посвященный истории картины Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которая находится на реставрации с мая 2018 года.

В сентябре запланировано проведение выставки русского художника эпохи романтизма Алексей Венецианова.

Со 2 ноября 2021 по 8 марта 2022 года в Новой Третьяковке пройдет выставка Михаила Врубеля, которая, как отмечают в галерее, станет важнейшим событием года в области искусства. На выставке будет представлено более 300 произведений из 14 российских и зарубежных музеев. Более 100 работ поступит в экспозицию из Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). Выставка разместится на трех этажах и во всей возможной полноте представляя многогранный мир Врубеля.

Москва Третьяковка Третьяковская галерея

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