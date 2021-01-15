Федеральные музеи Москвы не будут работать до 21 января

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министерство культуры сообщило, что продлило ограничение на работу подведомственных музеев и других организаций в Москве еще на неделю, до 21 января.

Глава министерства Ольга Любимова подписала такой приказ с учетом решения мэрии Москвы продлить все карантинные ограничения на неделю.

Государственный исторический музей (ГИМ) сообщил, что в связи с продлением ограничений решил продолжить онлайн-продажу билетов с открытой датой по специальным ценам в рамках акции "Культурный антистресс". Директор музея Алексей Левыкин через пресс-службу сообщил, что такой билет можно купить на сайте ГИМа и воспользоваться им до 30 декабря 2021 года. В рамках акции было продано больше 200 таких билетов. Льготный билет в Исторический музей стоит 350 рублей, билет в храм Василия Блаженного - 400 рублей, в Музей Отечественной войны 1812 года - 300 рублей.

Федеральные и московские музеи закрылись в столице для посетителей с 16 ноября 2020 года из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Мэр Москвы Сергей Собянин 14 января решил, что все школьники возобновят очную учебу с 18 января, однако остальные карантинные меры продлил с 15 до 21 января. Таким образом, московские музеи будут закрыты для посетителей еще неделю, предприятия в течение этого срока должны будут сохранить на удаленке не меньше 30% персонала, общепиту по-прежнему нельзя будет работать по ночам, а москвичам старше 65 лет продлили рекомендацию оставаться дома.