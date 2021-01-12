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Реконструкцию оранжерей Таврического сада доверили фонду "Газпрома"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Правительство Петербурга и Фонд поддержки социальных инициатив "Газпрома" подписали концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации оранжерей Таврического сада сроком на 49 лет, сообщила пресс-служба городского комитета по инвестициям.

По условиям концессионного соглашения в течение 55 месяцев инвестор на вверенном участке обустроит социально-культурный объект с тремя оранжереями, выставочными и концертными помещениями. Помимо концертов и выставок там будут проводить развивающие и развлекательные занятия для детей. Не менее 60% площади должно быть занято под оранжереи и помещения для досуга. Объем инвестиций в проект составит не менее 700 млн рублей.

Предполагается, что для посетителей оранжереи и досуговое пространство откроют не позднее 1 июля 2025 года.

Фонд стал единственным участником конкурса на реконструкцию оранжерей.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин говорил, что теплицы в Таврическом саду превратят в оранжереи с фермерским рынком и образовательными площадками до конца 2025 года.

Оранжереи были построены в конце 1970-х годов. Несколько десятков лет они были закрыты для посещения и постепенно разрушались.

Петербург Таврический сад Газпром Евгений Елин

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