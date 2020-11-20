"Газпром" поможет реконструировать оранжереи Таврического сада

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Петербурга планирует подписать соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) с ПАО "Газпром" по проекту реконструкции оранжерей Таврического сада, сообщил вице-губернатор Максим Соколов.

Фонд поддержки социальных инициатив "Газпрома" подал единственную заявку на конкурс по реконструкции полуразрушенных оранжерей.

По условиям конкурса инвестор в срок до 34 месяцев должен воссоздать в Таврическом саду социально-культурный объект с тремя оранжереями (не менее 1 тыс. кв. м), выставочными и концертными помещениями. Не менее 60% площади должно быть занято оранжереями и помещениями для досуга. Концессионное соглашение предлагается заключить на 49 лет.

В оранжереях будут проводить выставки, в том числе растений, показывать фильмы и театральные представления, концерты, другие культурные мероприятия, там также будут работать детские развивающие и развлекательные секции.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин летом 2019 года обещал, что теплицы на территории Таврического сада превратят в оранжереи с фермерским рынком и образовательными площадками до конца 2025 года. Разработчиком концепции и инвестором, как тогда сообщалось, был холдинг Ginza Project. Гендиректор Ginza Project Максим Ползиков оценивал вложения в проект в сумму от 700 млн до 1,7 млрд рублей. Предполагалось, что объект останется в собственности Петербурга и перейдет в оперативное управление на 35 лет.

Теплицы на территории Таврического сада были построены в конце 1970-х годов. Несколько десятилетий они закрыты для посещения и находятся в полуразрушенном состоянии.