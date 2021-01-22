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Пласидо Доминго вернется за дирижерский пульт Большого театра

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Известный испанский певец и дирижер Пласидо Доминго вновь займет место за дирижерским пультом Большого театра, сообщается в пятницу на сайте учреждения.

По информации театра, Доминго встанет за дирижерский пульт оркестра в постановке оперы "Богема" 12 и 14 февраля. В ней он выступает в роли дирижера в театрах по всему миру с 1984 года.

Помимо "Богемы" в программе 245-го юбилейного сезона – спектакли "Дон Карлос" и "Травиата", в которых признанный мастер оперной сцены исполнит ведущие баритоновые партии.

Также отмечается, что помимо дирижерской деятельности Доминго в течение 29 лет исполнял в постановке партию Рудольфа. Он пел ее в театрах Мехико, Тель-Авива, Сан-Франциско, Бостона и Лос-Анджелеса, в спектаклях Баварской государственной оперы и Королевской оперы Ковент-Гарден, Парижской оперы и Метрополитен-оперы, театра Лисеу и многих других оперных домов.

В конце прошлого года знаменитый испанец также выступал в России. Он принял участие в постановках Мариинского театра "Трубадур" и "Евгений Онегин" вместе с певцами мариинки "Набукко".

21 января Доминго исполнилось 80 лет.

Пласидо Доминго Большой театр

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