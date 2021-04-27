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Пласидо Доминго примет участие в нескольких проектах Большого театра

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В новом сезоне Пласидо Доминго, как и год назад, станет приглашенной звездой Государственного академического большого театра, рассказал гендиректор театра Владимир Урин.

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"У нас есть договоренность о целом ряде проектов с Пласидо Доминго, причём не только его участие как певца, дирижера, но и как педагога", - сказал он.

В частности, Доминго решил провести в октябре в Большом международный конкурс "Операле".

"Со многими из певцов мирового уровня у нас есть договоренность, но из-за ситуации (с коронавирусом) я не хочу их называть", - уточнил Урин.

По его словам, ГАБТ планирует представить в новом сезоне девять премьер, среди них опера "Дон Жуан", совместная постановка с "Метрополитен-опера" и балет "Мастер и Маргарита".

"Мы планируем, что, наконец, выпустим "Дон Жуана", которого не выпустили из-за пандемии. За пультом будет стоять маэстро Туган Сохиев, режиссер Семен Спивак. Затем вторая, очень важная для нас постановка - это "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера, это вторая совместная постановка с "Метрополитен-опера". (...) важно подчеркнуть, что эта совместная постановка впервые у нас делается, а только потом она будет показана в Америке", - сказал Урин.

Третьей крупной оперной работой сезона станет "Хованщина" Модеста Мусоргского, "это произведение принципиально важное для Большого театра, в постановке Саймона МакБерни, одного из интереснейших режиссеров из Великобритании, за пультом будет Туган Сохиев", продолжил он.

На Камерной сцене намечены еще три премьеры: оперы Сергея Прокофьева "Маддалена" и Мориса Равеля "Испанский час" и "Фальстаф" Антонио Сальери.

"Балетные премьеры начнутся с премьеры балета "Мастер и Маргарита" Эдварда Клюга, которая была перенесена и не состоялась во время пандемии, - объявил гендиректор ГАБТа. - Затем Алексей Ратманский возвращается и будет делать специальную работу для Большого театра "Искусство фуги" на музыку Баха - это будет полноценный двухактный балет. И завершим мы тоже перенесенным спектаклем - три одноактных балета в постановке Вячеслава Самодурова, Антона Пимонова и Артемия Белякова".

В сентябре балетная труппа ГАБТа примет участие в балетном фестивале в Самаре со спектаклем "Светлый ручей", затем оперная и балетная труппа будут участвоввать в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода и будут даны два больших гала-концерта, рассказал Урин о предстоящих гастролях. Зарубежные гастроли "Большой" отменил до марта 2022 года.

Кроме того, он сообщил, что "в ноябре и оперная, и балетная труппы будут на гастролях в Челябинске со спектаклем "Свадьба Фигаро" (опера) и со спектаклем "Жизель" Григоровича (балет)". "Оркестр театра в Самаре 5 марта, в день, когда исполнится 80 лет со дня первого исполнения Седьмой симфонии Шестаковича Большим театром, когда они находились в эвакуации в Куйбышеве, мы исполним эту симфонию на сцене театра оперы и балета", - сказал он.

Большой театр Пласидо Доминго Владимир Урин Самара Нижний Новгород Челябинск Алексей Ратманский Туган Сохиев

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