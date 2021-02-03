Центр фотографии братьев Люмьер закроет залы на "Красном Октябре"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Центр фотографии имени братьев Люмьер с 24 февраля "и навсегда" закроет выставочные залы на своей площадке на "Красном Октябре", сообщили в пресс-службе организации. Теперь галерея будет расположена на Большой Полянке.

Действующие выставки - "Роб Вудкокс. Природные связи" и "Москва Наума Грановского" - можно будет посетить на Болотной набережной до 23 февраля включительно.

В дальнейшем, по словам представителя центра, музей будет работать в формате галереи - посетители смогут туда попасть по предварительной записи.