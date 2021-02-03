Названы номинанты на премию "Золотой глобус"

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала номинантов очередной премии "Золотой глобус". В этом году вручение наград перенесли с января на конец февраля из-за пандемии коронавируса.

За награду лучшей драме поборются картины "Земля кочевников", "Отец", "Манк", "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой".

Впервые в номинации "Лучший режиссер" представлены сразу три женщины. Это Эмиральд Феннел, Реджина Кинг и Хлоя Чжао. Также в категории фигурируют Дэвид Финчер и Аарон Соркин.

В номинации лучшая комедия/музыкальный фильм представлены: "Следующий фильм о Борате", "Гамильтон", "Мьюзик", "Зависнуть в Палм-Спрингс", "Выпускной".

На приз лучшей актрисе в драматическом фильме претендуют Виола Дэвис, Андра Дей, Фрэнсис Макдормэнд, Ванесса Кирби, Кэри Маллиган.

В номинации "Лучший актер драматическом фильме" представлены: Риз Ахмед, Энтони Хопкинс, Гэри Олдмен, Чедвик Боузман, Тахар Рахим.

В категории "Лучший мини-сериал или телефильм" номинированы "Нормальные люди", "Неортодоксальная", "Отыграть назад", "Голос перемен", "Ход королевы".

За награду лучшему комедийному сериалу поборются "Эмили в Париже", "Бортпроводница", "Великая", "Тед Лассо", "Шиттс Крик".

В номинации "Лучший драматический сериал" представлены "Корона", "Мандалорец", "Страна Лавкрафта", "Озарк", "Рэтчед".