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Вручение премии "Золотой глобус" перенесли на конец февраля 2021 года

Вручение премии "Золотой глобус" перенесли на конец февраля 2021 года
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ежегодная премия "Золотой глобус" перенесена на 28 февраля 2021 года, обычно премия вручалась в начале января, сообщили организаторы мероприятия.

Ранее Академия кинематографических искусств и наук сообщила о переносе премии "Оскар" из-за пандемии коронавируса. Намеченную на 28 февраля церемонию награждения отложили до 25 апреля. Кроме того, из-за COVID-19 было решено перенести и церемонию вручения премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA).

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

Золотой глобус Коронавирус

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