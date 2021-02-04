Елена Мироненко стала новым директором театра на Малой Бронной

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Новым директором театра на Малой Бронной стала Елена Мироненко, на этом посту она сменила Константина Чернышева, который занимал должность с 2007 года, сообщили в театре.

Как уточняется в сообщении, ранее Мироненко возглавляла музейный комплекс "Дорога Памяти" Главного храма Вооруженных сил РФ, занимала пост министра культуры Красноярского края, руководила координационным советом по туризму Сибирского федерального округа при министерстве культуры РФ, была директором Музея геологии Центральной Сибири GEOS.

Худрук театра Константин Богомолов, слова которого приводятся на сайте театра, поблагодарил Чернышева "за многолетний труд и полтора года нашей совместной работы" и пожелал ему успехов и удачи.