Музеям в Петербурге придется согласовывать массовые мероприятия с комитетом по культуре

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Федеральным музеям Санкт-Петербурга до 15 мая необходимо согласовывать с Комитетом по культуре города максимально допустимое количество посетителей мероприятий, в случае если на них будет более 50 человек, а театрам и филармониям придется отказать в групповом посещении несовершеннолетним до 16 лет.

Соответствующий приказ подписан главой Минкультуры РФ Ольгой Любимовой, сообщили в пресс-службе Минкульутры РФ.

"По 15 мая 2021 года включительно вводится ограничение на приём организованных групп несовершеннолетних посетителей (до 16 лет) в подведомственных Минкультуры России организациях исполнительских искусств", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, федеральные музеи, музеи-заповедники, учреждения, осуществляющие выставочную деятельность, должны согласовывать с Комитетом по культуре Петербурга максимально допустимое количество посетителей мероприятий, в случае организации мероприятий для более чем 50 человек.

Также, согласно приказу, как и федеральным театрам, разрешается одновременное присутствие зрителей в филармониях, концертных залах, цирках, подведомственных Минкультуры России, в количестве не более 50% от их общей вместимости.

Как отметил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, которого также цитирует пресс-служба Минкультуры, "профессиональное сообщество и зрители, посетители музеев ждали этого решения, соблюдая все ограничения, с которыми мы уже привыкли справляться".

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление правительства города, согласно которым по 15 мая продлевается запрет похода организованных групп детей до 16 лет в театры и цирки, подведомственные комитету по культуре. Также был отменен запрет на проведение в помещениях мероприятий численностью более 50 человек. При этом требования к проведению как в помещениях, так и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек сохраняются, максимально допустимое количество посетителей определяют исполнительные органы госвласти Петербурга, исходя особенностей места проведения мероприятия, наличия необходимого оснащения, а также достаточности сил и средств, обеспечивающих безопасность его проведения.