Боярского выписали из больницы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Актер Михаил Боярский выписан из больницы в Петербурге, сообщил его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

"Михаил Сергеевич едет домой, выписан из больницы, его здоровью и жизни ничего не угрожает. Он чувствует себя прекрасно. Уже завтра он будет играть на сцене театра Ленсовета в вечернем спектакле", - сообщил он в инстаграме.

Накануне источник сообщил "Интерфаксу", что Боярский госпитализирован с признаками ОРВИ. Пресс-служба госпиталя подтвердила, что актер находится на лечении. Там подчеркнули, что, по просьбе пациента, информация о его состоянии в СМИ сообщаться не будет.