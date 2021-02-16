Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Народный артист РФ Михаил Боярский госпитализирован в Петербурге с признаками ОРВИ, сообщил "Интерфаксу" источник во вторник.
"В настоящее время он в 122-й медсанчасти. Врачи принимают решение о том, отпустить его домой или оставить в стационаре", - сказал собеседник.
Он добавил, что у артиста признаки ОРВИ.
Пресс-служба госпиталя подтвердила, что Боярский находится на лечении. "Однако по просьбе пациента информация о его состоянии в СМИ сообщаться не будет", - говорится в сообщении.